DAVID DE LAS HERAS | Julen Lopetegui va diseñando poco a poco su núcleo en la Selección Española. Dentro de ese grupo de jugadores destaca la presencia de futbolistas que marcaron su etapa al frente de la Selección Española sub-21 que fue campeona de Europa en 2013. Estos son los diez jugadores.

El Europeo sub-21 de 2013

España arrasó en el Europeo sub-21 de Israel. El combinado nacional ganó todos los partidos del torneo y en la final goleó por 4-1 a Italia. El equipo de Lopetegui siguió la estela de éxitos de la absoluta, que había ganado un año antes la Eurocopa de 2012, practicando un fútbol muy similar.

De Gea, Carvajal y Thiago, indiscutibles

De esos jugadores campeones de Europa en 2013, tres son indiscutibles en el once de la Selección Española. De Gea es el portero de Lopetegui, lo dijo desde su llegada a la Selección, tiene su confianza absoluta. También la tiene en Carvajal, el lateral derecho es un clásico del once de España.

Thiago no ha formado parte siempre del once de la absoluta, pero es el elegido por Lopetegui para acompañar a Busquets e Iniesta en el once inicial de la Selección Española.

Nacho, Isco, Koke y Morata, fijos

Nacho, Isco, Koke y Morata también formaban parte de la Selección sub-21 de 2013. Han entrado en todas las convocatorias desde la llegada de Lopetegui, pero no se acaban de hacer fijos en el once. Lopetegui confía y mucho en ellos, pero de momentos son suplentes de lujo en el equipo.

Barta, Íñigo e Illarra, menos protagonistas

Bartra e Íñigo Martínez han formado parte de dos convocatorias de la Selección Española. Bartra se perdió la segunda, por lesión, y la última. Íñigo la primera y la última. Ambos formaban parte de aquella sub-21 de 2013.

También estaba en ella Asier Illarramendi, el centrocampista de la Real Sociedad ha formado parte de la última convocatoria del seleccionador nacional. Lopetegui confia en el como recambio de Sergio Busquets.