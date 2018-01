ANTONIO MOHEDANO | Diego Armando Maradona no confía en Vinzenzo Montella. El Pelusa ha decidido pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram sobre el fichaje del entrenador italiano por el Sevilla y la salida del Toto Berizzo.

Maradona raja en #Instagram sobre la llegada de Montella al banquillo del Sevilla: “Es una locura que ocupe el lugar de Berizzo” 🤨🔴⚪🇦🇷🇮🇹 https://t.co/NREHbDGrOx pic.twitter.com/pUv7p8MwWo — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 12 de enero de 2018

Maradona: “Es una locura que Montella sustituya a Berizzo”

“Una locura que Montella ocupe el lugar de Berizzo, cuando a Montella lo echaron mal del Milán. Y hay miles de técnicos que pueden ocupar ese lugar. No puede ser que los empresarios comanden el fútbol. Tiene que seguir Berizzo o poner un alterno. Esto tiene que cambiar”, publicó el argentino. La rajada del ex jugador, como no podía ser de otra manera -cuenta con más de un millón de seguidores en la red social- ha generado cientos de comentarios y más de 30.000 likes en apenas 15 horas.

📢 ¡FINAL, FINAL en Ramón Sánchez Pizjuán! El Betis asalta Nervión: 3-5 al Sevilla en un derbi no apto para cardíacos 👇🔴⚪💚 pic.twitter.com/DdsiqfNM3I #ElGranDerbi (📽 @Gol) — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 6 de enero de 2018

Montella: una derrota y dos victorias al frente del Sevilla

A pesar del 3-5 contra el Betis en derbi del Pizjuán y a diferencia de Maradona, en el Sevilla siguen creyendo en el entrenador transalpino, cuyo bagaje hasta ahora con la entidad de Nervión es de una derrota y dos victorias -ambas en Copa del Rey frente al Cádiz-. “Pensamos desde un primer momento que Vinzenzo por su propuesta de juego es lo más de amoldaba a la plantilla y a la filosofía del Sevilla. Creemos que es la mejor opción de las que teníamos“, explicó Óscar Arias, director deportivo rojiblanco, sobre Montella el día de su presentación.