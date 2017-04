JUANMA PÉREZ-NOYA | “Tenemos que creer que podemos hacerlo, lo podemos hacer. Ya lo hicimos una vez y lo podemos hacer otra vez“. Así de contundente se mostró Neymar este domingo. En una entrevista con Zico, su compatriota, el brasileño fue más claro que nunca. El ’11’ ya empuja para que el Barça remonte.

Él ya lo demostró. Guiados por el extremo, los azulgranas lograron lo imposible ante el PSG. Después del tanto parisino en el Camp Nou, todos los culés se veían fuera de la Champions. Neymar no. Tiró del carro para hacer un doblete y asistir después a Sergi Roberto en el 6-1.

Será que o 99% de fé complica tendo @GianluigiBuffon , @DaniAlvesD2 e companhia pela frente? @neymarjr te conta com EXCLUSIVIDADE! pic.twitter.com/EGOjpNtUan

“Creo en el equipo y en el potencial que tenemos. Tenemos muy poco que perder y mucho que ganar. Hay que salir a dar el máximo. Si todo va bien, puede haber remontada”, agregó ‘Ney’.

El ejemplo del París Saint-Germain debe guiarles. “Entonces, también teníamos un 1% de posibilidades de pasar, pero el 99% es correr y tener fe. Si Dios quiere, llegarán los goles”, aseguró.

Una de las mayores esperanzas para el Barça era que Dybala no pudiese jugar la vuelta. El argentino sufrió una torcedura en Pescara que Massimilliano Allegri definió como “ligero esguince“. Sin embargo, el domingo Paulo se mostró sonriente y libre de secuelas en las redes sociales.

Festejando las Pascuas de una manera muy especial 🏥💝🐣. Festeggiando la Pasqua con persone speciali! Celebrating Easter in a very special Way pic.twitter.com/NoWoWBfBfV

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 16 de abril de 2017