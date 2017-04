ULISES SÁNCHEZ-FLOR / La final por la Liga se juega en el Bernabéu. Ya está aquí el Clásico. El Real Madrid llega con la ventaja de tres puntos y un partido menos. El Barcelona, más necesitado, tras ser eliminado por la Juventus en la Champions. Faltan seis jornadas y está todo en el aire, pero lo que suceda en el Clásico marcará un punto de inflexión.

¿Quién es el favorito? ¿Qué equipo llega mejor? ¿Quién puede ser el jugador decisivo? ¿Qué onces presentarán Zidane y Luis Enrique? En Punto Pelota analizamos algunas de las claves y abrimos el debate. Lo primero son los onces. Zidane tiene la duda de Bale. El elegido pues ser Marco Asensio, que demostró ante el Bayern de Múnich que está preparado. El resto lo esperado: Keylor Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Cristiano y Benzema. Luis Enrique tiene la baja de Neymar. André Gomes puede ser su sustituto. Tar Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Rakitic, Messi y Luis Suárez estarán de inicio.

El Real Madrid y el Barcelona se juegan la Liga en el Clásico

Ulises Sánchez-Flor: “Creo que veremos un partido similar al disputado entre el Real Madrid y el Bayern. En esta ocasión, el Barça viene necesitado. Como le sucedió al Bayern. El equipo azulgrana se irá hacia delante y Zidane replegará al equipo. Lo hizo ante el equipo muniqués. Zidane está obsesionado con el equilibrio y repliega a sus jugadores. Hasta el punto que retroceden en exceso. No me gusta ver así al Madrid en su estadio. Pero eso no quiere decir que no sea favorito. Siegue siendo peligroso porque usen equipo letal en los contraataques”.

Carlos Garayoa: “Creo que el Real Madrid es el favorito. Llega mejor anímicamente tras clasificarse para las semifinales de la Champions. Ha derrota al Bayern y eso le da confianza. El factor campo será determinante. Es consciente de que tiene que ganar esta Liga después de tantos. Este partido es crucial y no va a fallar. La defensa del Barcelona está en un mal momento. Le falta confianza y el Madrid será capaz de aprovecharlo. La MSN ha fallado ante la Juve y notarán la baja de Neymar en el Bernabéu”.