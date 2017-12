ANTONIO MOHEDANO | Tras un verano más que difícil y un arranque de temporada irregular que ha terminado con el Atlético de Madrid fuera de Champions, Diego Pablo Simeone vuelve a sonreír. ¿El motivo? El club colchonero ha atado a uno de los futbolistas más prometedores de Sudamérica: Lautaro Martínez, delantero de Racing de Avellaneda.

A pesar de que el fichaje del jugador de 20 años aún no se ha hecho oficial por ninguna de las tres partes, lo cierto es que desembarcará en el Wanda Metropolitano en verano de 2018. “Sé que el club está trabajando sobre su llegada, pero todavía no me han confirmado su firma. Las expectativas con positivas“, confesó el técnico de Buenos Aires al ser preguntado por el traspaso del Toro. Lautaro, cuyas evoluciones seguían muy de cerca equipos de la talla de Borussia Dortmund, Mónaco, Inter de Milán o Arsenal, ha decidido ponerse a las órdenes del Cholo a partir del mercado estival, pues sueña con disputar la Copa Libertadores con su actual equipo.

Además de elogiar al que será su pupilo en los próximos meses, Simeone también tuvo palabras de admiración hacia otro de sus ojitos derechos: Ángel Correa. “Va camino de ser un crack, tiene mano a mano, giro, talento individual, saca imaginación creativa… Llegó siendo un buen futbolista en lo individual, pero hoy ha mejorado mucho en lo colectivo”, explicó sobre su compatriota, autor de cuatro goles en lo que va de Liga.