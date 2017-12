ANTONIO MOHEDANO | A Diego Pablo Simeone no le preocupa la más que posible salida de Antoine Griezmann a final de temporada. Acostumbrado a ver cómo los clubes más boyantes de Europa pescan en su Atlético de Madrid, el argentino abre la puerta a su estrella, reconciliada con el gol y la afición después de un inicio de curso titubeante.

PUBLICIDAD

Simeone, sincero en L´Equipe: “Si un jugador como Griezmann me dice que se quiere ir, no pondré problemas” 👋😐🔴⚪️🇦🇷🇫🇷 https://t.co/NREHbDGrOx pic.twitter.com/tdVKXIaxyb — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 15 de diciembre de 2017

PUBLICIDAD

Simeone: “Griezmann podría irse como ya hicieron Costa o Arda”

“Por supuesto que se podrá ir en algún momento, igual que hicieron en su día Diego Costa o Arda Turan. No soy un desagradecido”, reconoció el Cholo al ser preguntado por el futuro del 7 en una entrevista concedida a L´Equipe. El de Buenos Aires, consciente del paso al frente del astro francés desde su llegada al club rojiblanco, confiesa sentirse satisfecho con su rendimiento: “Me encanta ver crecer a mis jugadores y si uno de ellos viene y me dice que tiene la oportunidad única de jugar en un equipo determinado… Si hizo todo lo que pudo por mí, como ha hecho Griezmann, diré que no es problema. Sé que necesita crecer“.

Ni Atlético ni Manchester United: Griezmann jugará en el Barça la próxima temporada 👇🔜🔵🔴🇫🇷 https://t.co/KmMPVtbmyI pic.twitter.com/gcPRFprEDP — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 14 de diciembre de 2017

PUBLICIDAD

Griezmann, más cerca del Barça que del Manchester United

Después de coquetear públicamente con el Manchester United el pasado verano y acercarse a pasos agigantados ahora al Barça de Messi, en el Atleti dan por hecha la marcha de Griezmann en 2018. Su cláusula –100 millones de euros, asequible para los equipos más potentes del continente- y proyección -aún tiene margen de mejora a sus 26 años– le convierten en unos de los grandes chollos del mercado de fichajes.