El Real Madrid paga el error de creer que Varane es irrompible

ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Ha llegado un momento crítico para Zidane. Está sin centrales para el partido contra el Sevilla si se confirma que la lesión de Varane es algo más que una leve contractura. Sin Sergio Ramos (sancionado), Varane y la incógnita de Vallejo, el equipo se queda con el multiusos Nacho. Este problema pone de manifiesto que se cometió un error en la planificación de la plantilla. Se fue Pepe y no llegó un central de experiencia. La apuesta por Varane y Vallejo era un riesgo por la fragilidad del francés y la inexperiencia del español.

Raphael Varane vuelve a confirmar que es un jugador muscularmente débil con el que no se puede contar para una larga racha de partidos. En el Real Madrid consideraron que era el momento de apostar por el francés, definitivamente, como titular. El relevo de Varane por Pepe era obligado por diferentes motivos. Por la edad del portugués (34 años), la falta de acuerdo en la negociación para su renovación y la apuesta de Zidane por su compatriota. Varane fue una recomendación de Zidane en la época de Mourinho como entrenador. Un central con buena planta y unas excelentes condiciones físicas por su velocidad. Una grave lesión de rodilla en un partido contra el Espanyol debilitó su atlética musculatura.

Un central que no da plenas garantías

El error del Real Madrid ha sido confiar en que Varane iba a aguantar sin lesionarse y creer que Sergio Ramos, dosificando sus partidos, estaría para los importantes. No fichar a otro central para hacer crecer a Vallejo y estar tranquilos con la polivalencia de Nacho. Varane no es irrompible, Ramos peca de inocente en su madurez, Vallejo está tierno y Nacho tiene que tapar otros huecos (lateral derecho) entre sanciones y lesiones de Carvajal.

El Real Madrid se ha creado otro problema por no haber fichado un central veterano. Hoy se echa de menos a Pepe o un jugador que llene ese hueco de central aguerrido, contundente, expeditivo y jerarca. Queda el mercado de invierno y suena David Luiz (pese a que no puede jugar la Champions). El Real Madrid necesita urgentemente fichar a un central porque Varane no da garantías para afrontar los meses decisivos de la temporada.