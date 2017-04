Zidane, aclárate con Bale y Luis Enrique, tápate con Jordi Alba

ULISES SÁNCHEZ-FLOR / El Clásico nos ha dejado imágenes interesantes. A la celebración de Messi hay que recordar la de Luis Enrique. El entrenador del Barcelona se subió a ‘caballito’ de un médico. Un salto y un estallido de felicidad en su último Clásico. Luis Enrique cierra su etapa en el Barcelona con una victoria en el Bernabéu. Todo un gozo.

Luis Enrique no tiene nada de que presumir. Tiene que taparse. Hay que recordarle quién fue uno de los protagonistas del gol de Messi. Jordi Alba dio el pase atrás. No fue un centro. Fue una asistencia calculada. Jordi Alba y Messi se entienden perfectamente. Son una pareja que combinan, que ganan las espaldas a las defensas y encuentran los espacios. No fue un gol cualquiera. Ni de casualidad. Estos dos juegan casi de memoria.

Luis Enrique y Zidane no estuvieron a la altura

Jordi Alba ha salido del once en los últimos partidos importantes. No estuvo en Turín ni contra el Málaga. Dos encuentros que penalizaron al Barcelona. Luis Enrique decidió inventar con el 3-4-3. Alba se quedó en el banquillo. El resultado fue tan negativo que costó la eliminación de la Champions en la ida contra la Juventus. Y la derrota en Málaga cuando el Madrid había empatado el derbi.

El Barcelona podía haber salido líder en solitario del Clásico si no hubiera pinchado en Málaga. Luis Enrique desaprovechó esa oportunidad. No tiene nada de que presumir. Falló en los momentos decisivos. Jordi Alba ha sido injustamente tratado.

Zidane y Luis Enrique han fallado demasiado

Lo mismo que Zidane. Seguimos sin encontrar explicación a la alineación de Bale. Puso de inicio a un jugador lesionado. El galés no estaba sano.



No se entiende el desorden del equipo en la jugada del gol de Messi. Al Real Madrid no le pueden coger una contra en su estadio en el minuto 92. Zidane es el responsable de que el equipo no juntara las líneas. De dar esa orden para que hubiera más veteranía. Para que Marcelo u otro jugador interceptara esa jugada. La carrera, lenta, de Kovacic es lamentable. Que le dé un toque.

Es inexplicable lo que ha hecho el Real Madrid en los dos últimos partidos en el Bernabéu. Contra el Bayern ganó desde el repliegue. Retrocedió ante los alemanes y se llevó la victoria a la contra. Se protegió en exceso cuando tenía un resultado favorable (1-2 en la ida). Contra el Barcelona se olvidó de protegerse y pasó lo que pasó. Zidane tiene que poner orden en las cabezas de sus jugadores. Aclararse.