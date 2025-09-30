Stellantis Vigo anuncia nuevas paradas de producción

La factoría que el Grupo Stellantis tiene en Vigo ha anunciado este martes a su plantilla nuevas paradas de producción, previstas para finales de octubre y principios de noviembre, con lo que sigue así los pasos de las otras dos fábricas en España, la de Zaragoza y Madrid, ambas objeto de paradas productivas de dos semanas.

En el caso de Vigo, la fabricación se suspenderá en ambos sistemas de producción durante la semana 44 del calendario laboral de la planta, esto es, desde el 29 y el 30 de octubre, según la línea de producción.

Por otro lado, en el Sistema 1, donde se ensamblan los vehículos SUV, la parada será desde el 29 de octubre en el turno de tarde hasta el 2 de noviembre en el horario de noche.

En el Sistema 2, que se encarga de las furgonetas, se parará la producción desde el 30 de octubre en el turno de tarde hasta el 2 noviembre en el turno de día.

Los sindicatos de las tres factorías (CUT, CGT y Stopel) se reunieron este lunes en Vigo para analizar la situación del grupo en España y este martes, antes de que se hiciesen públicos los planes de producción de la planta de Vigo, denunciaron que estos no se deben a falta de componentes, como justifica la compañía, sino a un exceso de producción derivado de un modelo muy exigente que beneficia a la empresa a costa de castigar a los trabajadores.

Vigo, Madrid y Zaragoza son los centros con mayor productividad de Stellantis

Los sindicatos recuerdan que Vigo, Madrid y Zaragoza son los tres centros europeos con mayor productividad del grupo Stellantis en el mundo y son también, según sus estimaciones, los que soportan las condiciones de trabajo más duras.

Según los sindicatos, el modelo que Stellantis aplica en España se basa en recortes sociales y económicos, en el incremento constante de las cargas de trabajo y en una productividad medida al minuto en vehículos por hora, a lo que hay que sumar jornadas obligatorias de seis días a la semana y sobrecarga a las plantillas.

«El resultado es siempre el mismo: una producción disparada en los primeros meses del año que después desemboca en paradas por exceso de stock. Muchas de estas paradas se presentan como ‘falta de componentes’, pero en realidad una parte importante responde a la sobreproducción», afirman los tres sindicatos en un comunicado.

Las organizaciones sindicales sostienen, además, que la compañía no pierde nada porque resuelve estas situaciones mediante bolsas de horas, ERTEs y otros mecanismos de flexibilidad que no suponen coste alguno para ella, pero que sí repercuten muy negativamente en la vida de las personas trabajadoras.