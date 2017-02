JUANMA PÉREZ-NOYA | Pasarán los años y seguiremos hablando de aquella noche de San Valentín en París. Podría ser el final de una canción romántica, pero no. Es el resumen del ridículo del Barça en el Parque de los Príncipes. El PSG pasó por encima de un Barcelona irreconocible que queda prácticamente eliminado de la Champions League.

No Messi, no party

El primer problema culé fue el mal partido de Leo. Cuando Messi no aparece, el Barça sufre. No sólo en ataque, sino también en defensa. Ni un sólo tiro a puerta del argentino, que además no participó tanto en la creación de juego, lo que evitó darle más fluidez a la salida de balón.

Rabiot fue el encargado de apretar a Lionel cuando bajaba a ayudar al centro del campo y, atándole corto, el centrocampista galo se impuso en todas las acciones al ’10’ azulgrana.

La presión alta le bastó al PSG

Había dudas de cómo plantearía Emery el partido. El vasco sólo le había ganado una vez al Barça y, en esta ocasión, apostó por presionar con muchísima intensidad la salida de balón culé.

El PSG recorrió ocho kilómetros más que el Barcelona, persiguiendo a tumba abierta a cada rival, de forma que la posesión azulgrana fue estéril y, en la mayoría de los casos, pegada al área de Ter Stegen.

Busquets e Iniesta, muy lejos de su nivel

En el Camp Nou estaban deseando que reapareciesen los dos centrocampistas. El juego del Barça se había resentido durante su convalecencia y se daba por hecho que, cuando regresasen, se acabaría la ‘Messidependencia‘.

Sin embargo, quedó claro que Andrés y Sergio siguen fuera de forma. El centro del campo culé no existió lo que, unido al mal partido de Messi, provocó que la presión alta del PSG fuera aún más efectiva.

La MSN estuvo desaparecida

Los galos dispararon doce veces, diez de ellas entre los tres palos de Ter Stegen. El Barça, por contra, sólo cinco, con un único lanzamiento a puerta.

Las mejores ocasiones azulgranas fueron para André Gomes y Umtiti, no para Messi, Suárez o Neymar. El uruguayo acabó desquiciado y Neymar volvió a mostrar su peor versión. “Nunca me he visto con posibilidades de hacer gol”, reconoció el brasileño tras el partido.

Emery le dio un baño táctico a Luis Enrique

La batalla en los banquillos cayó del lado parisino. La estrategia de presión y salida rápida fue suficiente para Emery, dado que Luis Enrique fue incapaz de modificar nada ni durante el tiempo de juego, ni en el descanso.

Enfado tremendo de Luis Enrique con periodista de TV3 pic.twitter.com/PoMZPc0OCZ — FCBarcelona Live🔴🔵 (@VidaBlaugrana_) 14 de febrero de 2017

Fue tal el rapapolvo para el asturiano que, al acabar el encuentro, reaccionó de muy malos modos ante las preguntas de un periodista de la ‘TV3’ al que, según algunas fuentas, llegó a encararse fuera de micrófono.

“El triplete son los padres”

Quedan 90 minutos en el Camp Nou pero, visto lo ocurrido en París, es casi seguro que el Barça está eliminado de la Champions. Así lo afirmó David de las Heras al analizar el encuentro.

Juanma Pérez-Noya, por su parte, fue más allá: “Como dijo Toni Freixa, el triplete son los padres“. De momento, PSG, junto al Benfica, tienen mucho más cerca los cuartos de final.