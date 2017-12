JUANMA PÉREZ-NOYA | Para muchos, el gol fantasma del Barça en Mestalla fue aún peor que el del Betis de la temporada anterior. De ambos se ha acordado Lucas Digne. El galo reclama que, de haber contado ese tanto en el Villamarín, habrían sido campeones de Liga el año pasado. “El título se decidió por un balón que pasó la línea pero que no nos dieron“, explica en Goal.

Lucas Digne señala a los árbitros

“La temporada pasada los números demostraron que teníamos mejor ataque y defensa que nuestros rivales y que el Real Madrid”, afirma. Sin embargo, LaLiga acabó en las vitrinas blancas. Digne se justifica diciendo que “el título se gana por pequeñas diferencias, que incluso se deciden en un solo partido”. “Por ejemplo, un balón que pasó la línea pero no se dio como gol”, agrega, en clara alusión a la polémica jugada ante el Betis.

Por ello, no le extraña que ahora estén tan destacados. “Hasta ahora, la temporada está siendo perfecta y no, no es una sorpresa. Estamos invictos en todas las competiciones y lideramos todas las estadísticas“, agrega Lucas, con orgullo.