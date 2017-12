JUANMA PÉREZ-NOYA | No es la primera vez que Andrés Iniesta reconoce que puede dejar la Selección tras el Mundial de Rusia. Ahora, al afirmarlo una vez más, deja claro que su decisión es casi definitiva. “Por momento, edad y situación todo indica que así será“, asegura en una entrevista en el diario Marca.

Iniesta dirá adiós a la Selección tras 12 años, 4 Mundiales y 3 Eurocopas

Su debut con la camiseta nacional fue el 27 de mayo de 2006, precisamente, ante Rusia. 12 años después y en ese mismo país, Iniesta dirá adiós a España. No es oficial, pero sería muy difícil que ocurriese lo contrario. Andrés ha hecho un alto en sus vacaciones navideñas para hablar con Marca y, ahí lo reconoce.

“Todo indica que dejaré la Selección después del Mundial. Esa cita tan importante puede ser el final a una trayectoria de mucho tiempo en la que he vivido cosas únicas. Veremos qué pasa, pero por momento, edad y situación todo indica que así será”, confiesa.

En el tiempo en que ha vestido la zamarra roja, el manchego ha levantado 2 Eurocopas (2008, en Viena y 2012, en Kiev) y 1 Copa del Mundo (2010, en Sudáfrica). Su objetivo será volver a alzar en Moscú, el próximo 15 de julio. “Claro que podemos soñar con ganar otro Mundial. No hay ningún motivo para privarnos de esa ilusión. Tenemos una selección muy buena para competir bien y a partir de aquí veremos cómo llegamos. Ya recibimos en Brasil un gran aviso de lo que significa el Mundial. Hay que ir con cautela pero dando pasos firmes“, explica.

Ni el Barça ni Iniesta descartan al Real Madrid

A lo largo de la charla, el centrocampista opinó sobre el Clásico del Bernabéu, del que el Real Madrid salió muy tocado de cara al título. “Para nada les descartamos en LaLiga y no lo digo porque me toque decirlo. Es que no lo creo. Quedan muchísimos partidos y esto es fútbol. ¿Por qué no podemos perder tres veces seguidas y que se reduzca la diferencia? Ya lo hemos en mil ocasiones con anterioridad”, insiste.

Para Iniesta, la clave del Barça de Valverde está en el equilibrio. “El pasado año no cubrimos los objetivos porque no conseguimos el equilibrio necesario. Nos sentimos muy bien cómo jugamos. Siempre hay cosas que mejorar, pero la línea del equipo está siendo muy positiva”, concluye.