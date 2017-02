El surrealismo parece instalado en la sala de prensa del Barcelona. Luis Enrique ha calificado a la prensa de “circo mediático” en torno a las críticas recibidas por la debacle de París. Entiende el asturiano que las voces externas a Can Barça no son “optimistas con el equipo” y se ha desmarcado afirmando que no presta atención a televisión y radio “ni borracho”.

Luis Enrique ha destacado sobre la debacle de París que: “Queda un mes. Lo hemos marcado como alguien importante y está en mi cabeza desde el martes pero sería ingenuo pensar en ese partido”.

Ha sido en ese momento donde las preguntas han girado en torno al apoyo a su gestión por parte del vestuario. Luis Enrique se ha tomado a sorna las posibles dudas de sus jugadores: “Da igual lo que pueda decir. Sólo respondo de mis declaraciones. De todas las que hice. Lo demás lo hablo en el vestuario, dentro del vestuario y cara a cara. El resto lo dijo a vosotros”.

Luis Enrique: “No me acerco a una tele ni borracho”

Además, Luis Enrique ha destacado sobre su atención a los medios que: “No os escucho nunca así que estos días no me acerco a diez metros de un televisor ni borracho. Son de esas declaraciones que no tengo ni que comentar. Me avala mi trabajo. Al que le guste bien y al que no, también”.

Sobre el halo de pesimismo en torno al Barça tras el desastre de París, Luis Enrique vuelve a sacar su cara más desafiante: “Como este es un mundo de exageraciones, sólo me queda pensar que ni es negro ni es blanco. Hay muchos matices. Estamos pelín tocados y estoy seguro de que tendremos alguna oportunidad. Eso para los optimistas. Para los pesimistas no digo nada.

Luis Enrique: “No he tomado una decisión sobre mi futuro”

En torno a su futuro: “Lo único seguro es que nada de lo que pase estos meses tendrá que ver con mi decisión. Ni uno ni diez partidos. Y no, no he tomado la decisión”.

En torno a las críticas y como le afectan destaca que: “Me afectó cero. Las críticas me afectan cero porque de lo contrario no podría estar en este cargo. Hay una distancia considerable entre nosotros y mi persona y lo que forma parte de este circo. Entiendo que os pueda interesar profundizar y seguir agitando el cocktail pero me centro en los aspectos positivos”.

Finalizó su comparecencia con otro toque de surrealismo, al desvelar como ha intentado superar el desastre de París: “He jugado mucho al parchís con mi mujer que, por cierto, me gana”.

Luis Enrique no es el primer enfadado con la prensa

