A una semana para que arranque la Universidad de Verano de Podemos en Cádiz, el Instituto 15M, organizador del evento, ha decidido promocionar todas las actividades con la imagen de Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de la formación morada.

Sin embargo, el vídeo promocional ha sorprendido a más de uno en redes sociales. Monedero aparece con un raro look entre playero y rapero. Así se ha mostrado el ex número tres de la formación mientras que hace su maleta en la que no duda en meter un libro de Marx.

“Pero Monedero, ¿dónde vas?”, le pregunta un chico que está tocando la guitarra. “Pues a la Universidad de Verano de Podemos… Me voy para Cai”, señala en un intento de acento gaditano.

Los comentarios en Twitter no se han hecho esperar:

Ojalá estar tan seguro de mi aspecto físico como lo está Monedero pic.twitter.com/S8Ojh17cOI — Sindestón (@Singthestone) 29 de junio de 2017

El summer outfit de Monedero es el resultado de décadas de soltería perrofláutica. — txarli (@carpetoyveton) 29 de junio de 2017

A Monedero solo le falta el bigote para transformarse en Günther pic.twitter.com/Ltd28yOKMg — Donhurtado (@donhurtado) 29 de junio de 2017

Monedero es un personaje de José Mota. https://t.co/MO4p2xwZcw — Gilda (@MonikBur) 29 de junio de 2017

Vale, vale, veníos a la Universidad de Verano de Podemos en Cádiz y lo hablamos. 😉 https://t.co/3Wtgw4vKIw — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 29 de junio de 2017

Qué natural es Monedero en la fotos. pic.twitter.com/zdPCCxmCqG — Manolo (@Stefanypowers) 29 de junio de 2017