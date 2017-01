El Galatasaray ha empezado a negociar con el Villarreal CF para tratar de hacerse con los servicios del brasileño Alexandre Pato. El causante de estas conversaciones entre ambos equipos es que todo parece indicar que Lukas Podolski podría abandonar el equipo de Estambul para recalar en la multimillonaria liga China.

El entrenador holandés del equipo turco, Jan Olde Riekerink, ha pensado en el delantero brasileño del submarino amarillo como el sustituto perfecto del internacional alemán.

El Villarreal no está dispuesto a que salga Pato

Sin embargo, las negociaciones no van a ser sencillas ya que club castellonense no está para nada interesado en dejar salir al delantero brasileño durante este mercado de invierno ya que en los últimos partidos ha mostrado un gran nivel de juego y esperan que de aquí a final de temporada se convierta en un jugador importante para Fran Escribá.

Pese a ello, el Galatasaray seguirá intentando hacerse con sus servicios.