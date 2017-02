MIGUEL NAVARRO| Luis Enrique se ha quejado del terreno de juego del Vicente Calderón. Destaca que el estado del campo ha propiciado que les faltara continuidad. Esta circustancia, sumada a la presión rojiblanca, hizo que no se sintieran cómodos en el campo.

“La primera parte ha sido difícil por su presión y por el estado del campo, que era muy malo para la circulación de balón. Pero el estado del campo nos ha beneficiado en los dos goles que hemos marcado y ha perjudicado también a Griezmann en una ocasión que tuvo en la primera mitad. En la segunda parte, hemos conectado más porque es difícil mantener una presión como la del Atlético durante los noventa minutos”, disertó el técnico azulgrana.



Destaca que el objetivo era sumar los puntos ante un rival directo: “Nuestro objetivo es siempre intentar jugar bien, pero hay un rival delante que intenta lo contrario. El triunfo es de importancia máxima porque se ha logrado contra un rival directo. Queda aún mucho por delante, pero es importante alejar a un rival como el Atlético y acercarnos a la posición que buscamos y deseamos”.

Simeone no cambia el objetivo de entrar en Champions

El técnico del Atlético de Madrid destacó que su objetivo no cambia por esta derrota. El hecho de estar excesivamente lejos de la cabeza de la tabla no desanima a Simeone. “No me cambia nada el objetivo que tengo desde que llegué al club. En las últimas cincos fechas veremos dónde y qué objetivos más cerca debemos



Sobre el partido, destaca la efectividad del cuadro azulgrana: “La eficacia del Barcelona es la que declinó el partido a ese 1-2, un resultado que viene siendo habitual en este campo en liga contra ellos, pero está claro que competimos bien y en todos los partidos contra ellos demostramos que podíamos ganar. Ellos han aprovechado su categoría donde hay que demostrarlo, que es en las áreas.



Gabi ya piensa en la pelea por el cuarto puesto