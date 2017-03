El peor día de Mourinho: le llaman Judas y se pelea con Conte

ANTONIO MOHEDANO | José Mourinho vivió durante los cuartos de final de la FA Cup el peor día desde que es entrenador de élite. The Special One sufrió la ira de su ex afición en el Chelsea-Manchester United, que le llamó Judas, y protagonizó una desagradable pelea con el técnico blue Antonio Conte.

Una entrada de Valencia provocó la pelea entre Mourinho y Conte

El entrenador portugués volvió como rival a la que fue su casa, Stamford Bridge, donde fue recibido al grito de “traidor” por hacerse cargo con el banquillo de Old Trafford el pasado verano. “Pueden llamarme lo que quieran, soy profesional y defiendo a mi club. Hasta el momento, sólo tienen un entrenador que haya ganado cuatro Premier Leagues para ellos, yo soy el número uno. Cuando tengan a alguien que gane cuatro Premiers, me convertiré en el número dos. Sin embargo, por el momento, Judas es el número uno“, explicó en rueda de prensa al ser cuestionado por su particular pique con la grada.

El de Setúbal, además, tuvo un importante rifirrafe con Antonio Conte en el primer tiempo. Corría el minuto 40 cuando, tras una dura entrada de Antonio Valencia al español Marcos Alonso, el italiano entró en cólera pidiendo al árbitro la expulsión del jugador Red Devil. Después de ver cómo sus protestas no daban los frutos esperados, el ex preparador de la Juventus se dirigió hacia Mou culpándole de la agresividad de sus futbolistas. Como no podía ser de otra forma, el luso no evitó el enfrentamiento dialéctico antes de que los colegiados interviniesen para apaciguar los ánimos.

La pelea de Mourinho y Conte tiene su origen en octubre de 2016

La guerra entre Mourinho y Conte viene de lejos, concretamente desde finales de octubre de 2016. En aquel partido liguero, el Chelsea vencía por un contundente 4-0 al United, cuando el transalpino instó a su hinchada a que animase en el tiempo de descuento, con todo decidido. Aquel gesto no gustó nada al que fuera técnico del Real Madrid, que no dudó en reprochar a su homónimo su actitud al final del duelo: “Eso se hace con 1-0, no con 4-0. ¡Con 4-0 es humillación!“, le espetó.