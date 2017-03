Piqué contesta a Ramos y pide ganar la Champions tras la remontada

DAVID DE LAS HERAS | Gerard Piqué analizó la actualidad del Barcelona en un acto celebrado en la ciudad condal. El central del Barça recordó la histórica remontada del Barça ante el PSG y pidió al equipo un esfuerzo por conseguir ganar la Champions. Además contestó las polémicas palabras de Sergio Ramos.

PUBLICIDAD

Piqué pide ganar la Champions

Piqué ensalzó la remontada del Barça ante el PSG, pero avisó de que para que pase a la historia, deben ganar la Champions: “Ahora lo importante es ganar la Champions. Si no, la remontada quedará bien para la historia, como una de las mayores gestas de todos los tiempos, pero un poco sin sentido si no la acabamos ganando”.

PUBLICIDAD

“Ramos tiene razón, la remontada fue histórica”

Tras la victoria del Real Madrid ante el Betis, Sergio Ramos catalogó la remontada del Barça ante el PSG como de histórica “en todos los sentidos”, valorando el éxito de su máximo rival y haciendo referencia al arbitraje del alemán Aytekin que tanto ha dado que hablar en los últimos días.

Piqué aprovechó el momento para contestar a las palabras de su compañero en la Selección española: “No me molestó lo que dijo Ramos, tiene razón, fue algo histórico, fue portada en los principales periódicos de toda Europa”.

PUBLICIDAD

Una remontada para el recuerdo

Gerard Piqué analizó la remontada con perspectiva: : “La imagen que más marcada me quedó fue el gol de Sergi Roberto, los abrazos con gente que no conoces, gente llorando… Fue algo histórico, algo que se transmitirá de padres a hijos, y para eso estamos aquí“.

Unzúe, un buen candidato

El nombre del futuro inquilino de banquillo del Barça sigue siendo una incógnita. Piqué concluyó valorando las opciones de Juan Carlos Unzúe, segundo entrenador de Luis Enrique y uno de los candidatos a sustituirle: “Seguro que puede ser un buen candidato, pero no me toca a mí elegir, no es mi papel”.