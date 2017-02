MIGUEL NAVARRO| Diego Pablo Simeone quiere clonar la brillante actuación del PSG en Champions ante el Barça. La táctica de Emery de ahogar el juego azulgrana y poner en evidencia a la MSN será el estilo elegido por el Cholo. El argentino sabe que será clave el resultado para mantener viva sus escasas opciones por la Liga.

“En el Calderón fuimos a presionarles arriba y nos hicieron dos goles en veinte minutos. En el segundo tiempo nos fuimos arriba y estuvimos cerca de marcar. El Barcelona sigue siendo el mejor equipo del mucho y depende siempre de lo que ellos estén dispuestos a hacer” destaca Simeone que ve como clara la necesidad de buscar arriba a los azulgrana.

“Llegan con el entusiasmo de volver a pelear por lo que siempre han peleado después de la derrota del Madrid del otro día. Juguemos cinco metros más atrás o hacia delante, estamos preparados para enfrentarnos con el mejor Barcelona” admite el Cholo.

Sin embargo, Simeone no quiere salir del discurso de partido a partido: “Estamos pensado en el partido, no más allá de eso. Entendemos que son tres puntos, más allá de si es un rival directo, sea por el tercer puesto o por algo mejor en la liga si la posibilidad lo permite. Es muy pronto. No creo que el partido vaya a ser determinante por lo que falta. Queda mucho por jugar. Si empatas tres partidos seguidos te puedes caer de la lucha”.



Cuestionado sobre si este Barça es más asequible, Simeone sigue viendo potencial suficiente del cuadro azulgrana para ganarles: “No. Es difícil competir como han competido ellos en esta época. Han ganado ocho títulos con Luis Enrique. Han competido siempre la mejor nivel. Un partido malo lo puede tener cualquier equipo, como posiblemente ellos lo tuvieron en París. Pero venimos de jugar en Copa cuatro tiempos contra ellos. Ellos hicieron uno bueno y nos dejaron fuera. Nosotros hicimos tres tiempos extraordinarios… Eso habla claramente de su potencia.”

Simeone no ve en la titularidad de Oblak una injusticia con Moyá

El técnico argentino quiso explicar los motivos que le han llevado a devolverle la titularidad al esloveno en detrimento del español: “El fútbol tiene estas situaciones. Es lo mismo entre Gameiro y Torres o en la competencia de los cuatro centrales, que nadie se acuerda de eso. Todos las semana se tienen que quedar fuera dos. Cuando uno tiene un plantel importante sabe que la mejor manera de alcanzar los objetivos que tenemos es poder competir internamente”.

Preguntado por el debate del ‘9’, destaca que no le cuesta nada elegir entre Gameiro y Torres porque el que gana es el Atlético: “No me cuesta elegir, al contrario. Estoy contento de que estén bien. Eso va a hacer mejor al equipo”.