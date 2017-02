ANTONIO MOHEDANO | Fernando Alonso lo tiene todo para volver a ocupar el trono de la Fórmula Uno. McLaren Honda ha presentado hoy su nuevo monoplaza y muchas son las voces que aseguran que el español volverá a tener opciones en el próximo Mundial.

New year, new gear. Our boys look slick in their all-new 2017 overalls. #ChangeYourGame pic.twitter.com/P89lgLzQpL

“Esta es una temporada importante. Tenemos muchas esperanzas de que con este proyecto McLaren vuelva donde se merece. Si estamos aquí es porque creemos que podemos ganar“, aseguró el piloto asturiano tras la puesta en escena. Sobre los cambios estéticos, el bicampeón del mundo se mostraba también satisfecho: “Es bonito ver el naranja de vuelta. Con las nuevas normas, esta temporada será muy excitante. Los coches son sexy cuando son rápidos, pero este es uno de los más bonitos que he podido conducir. De todos los coches que vimos en internet esta semana, me quedaría con este por estética y por su agresividad”, apuntó.

The game has changed. The #MCL32 breaks cover in its dynamic orange and black livery. Watch our official launch film. ▶️️ pic.twitter.com/Gv9ZEvPwRs

