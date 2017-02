ULISES SÁNCHEZ-FLOR | Antes de París no se contemplaba que Josep María Bartomeu pudiera echar a Luis Enrique. Ahora sí. La renovación del técnico asturiano da un giro después de la goleada contra el Paris Saint Germain. El escenario y los tiempos ya no son los mismos. Luis Enrique tampoco marcará las pautas ni llevará la voz cantante. Bartomeu da un paso al frente. Toma la delantera. Si antes del partido de la vergüenza teníamos claro que todo pasaba por la decisión que tomara el entrenador y que el club estaba a la espera de una respuesta afirmativa, ahora el que tiene dudas es el presidente. La decepción de Bartomeu, unida a la mala imagen y la pérdida de identidad de juego en París, hacen que el máximo dirigente ya no esté en posición de desventaja. Tendrá la última decisión.

PUBLICIDAD

Luis Enrique se sentía fuerte y guardaba silencio cuando le preguntaban los periodistas por su futuro. Hasta se ha hecho el interesante y ha jugado al despiste con declaraciones enigmáticas. Ha querido alargar el tiempo hasta la primavera para madurar su decisión e, incluso, puede que hasta para negociar un contrato mejor económicamente y tener más poder en la toma de otras decisiones que le corresponden a la política del club. Y quién sabe si para crear expectación y darse importancia. Al apagón de juego se le une la mala relación del técnico con la prensa. Más elementos que deterioran la imagen del Barcelona.

Bartomeu no considera a Luis Enrique el técnico adecuado

Ahora hay cambios. Bartomeu ya no tiene la seguridad ni el convencimiento de que Luis Enrique es el entrenador adecuado para seguir con el proyecto que quiere construir en el Barcelona. Aguantará, con paciencia, para comprobar si hay un cambio. Pero hay incertidumbre y, probablemente, desconfianza. El presidente está obligado a adelantar los plazos de la negociación y, lo más importante, tiene el convencimiento de que hay acelerar los contactos con los candidatos que cumplen el perfil de técnico que puede ocupar el banquillo azulgrana.