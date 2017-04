ULISES SÁNCHEZ-FLOR | La nota de Luis Enrique en la Champions es un cero. El mismo número de goles que le ha hecho a la Juventus en los dos partidos de cuartos de final. El entrenador es el primer responsable de la eliminación por su error en la alineación de Turín. Los cuartos se perdieron en Italia por jugar con Mathieu en la izquierda, entre otros detalles. Un agujero por donde llegó el primer gol de Dybala. Lo ha reconocido Luis Enrique. El Barcelona no ha tenido opciones de remontada por la mala primera parte de la ida. Por una táctica errónea.

Un planteamiento equivocado y una mala decisión en el once fue la mochila del Barcelona contra una Juventus inexpugnable. No midió bien los riesgos el entrenador y tampoco fue capaz de dar soluciones y encontrar los caminos de la reacción. Un cero por no tener lucidez desde el banquillo y enrocarse en un. El poco daño que hizo el Barcelona a la Juve en el Camp Nou fue por la banda de Jordi Alba y Neymar. El revulsivo, en la segunda parte en el Camp Nou, pasó por quitar a Rakitic y meter a Paco Alcácer.