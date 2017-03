ANTONIO MOHEDANO | Vicente del Bosque no tiene problemas en admitir su alegría por la histórica remontada del Barça ante el PSG. El ex seleccionado nacional, que aseguró haberse entusiasmado con el 6-1 que dio el pase a los culés a los cuartos de Champions, mantuvo su sentimiento madridista al margen durante la entrevista concedida a RAC1.

Del Bosque: “La remontada del Barça ante el PSG me agradó”

“La remontada del Barcelona la vi en casa. Soy del fútbol, lo defiendo y lo respeto, soy del fútbol español y soy de un equipo en el que he estado tantos años. La remontada del Barcelona me entusiasmó y me agradó. Me agradó que el Barcelona pasase, al igual que me dolió que el Sevilla no pasase. Esto es el fútbol. Cuando marcó Cavani parecía que todo estaba sentenciado, pero el fútbol tiene ese punto de emoción e ilógica y ocurrió. Fueron capaces de resarcirse de la derrota de París”, explicó.

Criticado continuamente por un sector de la afición del Real Madrid por sus guiños al eterno rival, al salmantino no le tiembla el pulso a la hora de alabar al equipo blaugrana cuando la ocasión lo requiere. “Todos a los que nos gusta el fútbol ahora preferimos el fútbol del Barcelona, y no es distinto a lo que dice todo el mundo, por eso el Madrid debe ganar pero también buscar el jugar un poquito mejor”, declaró a principios de marzo para lamento de sus detractores.

Del Bosque alaba a Luis Enrique tras la remontada del Barça contra el PSG

Además de analizar el triunfo del Barcelona ante el cuadro parisino, Del Bosque valoró la marcha de Luis Enrique del banquillo azulgrana a final de temporada: “Más allá de los tres títulos que aún pueden conseguir, Luis Enrique ha conseguido tantos títulos que su legado será imborrable. Es uno de los entrenadores que más rendimiento ha dado a su club como entrenador y jugador, se va a ir con toda la gloria“, señaló sobre el periplo del entrenador asturiano en Can Barça.