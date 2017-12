ANTONIO MOHEDANO | El futuro de Sime Vrsaljko pasa, a día de hoy, por el Atlético de Madrid. Pese al creciente interés del Nápoles en abordar su fichaje, el croata continuará en la capital de España al menos hasta final de temporada, tal y como ha reconocido el presidente de la entidad de San Paolo.

De Laurentiis, presidente del Nápoles: “¿El fichaje de Vrsaljko? Es complicado, el presidente del Atlético me ha dicho que no me lo puede traspasar ahora porque tienen muchos partidos. En junio se verá” ❌🔵⚪️🇭🇷 https://t.co/NREHbDGrOx pic.twitter.com/gFea3k7Q6E — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 14 de diciembre de 2017

De Laurentiis, presidente del Nápoles: “El fichaje de Vrsaljko es complicado”

“Queremos reforzarnos en las bandas laterales, pero no es fácil porque en enero los mejores estarán luchando por fichar. ¿Vrsaljko? Sí, pero es complicado. Hablé recientemente por teléfono con el presidente del Atlético y me dijo que no podía dármelo ahora sino en junio porque tienen muchos partidos por jugar”, señaló el máximo mandatario italiano en declaraciones a Il Mattino.

La situación del carrilero diestro ha dado un giro de 360 grados en las últimas semanas. La mayoría de aficionados daban por hecha su salida en el mercado de invierno cuando, tras una larga charla con Simeone en la previa del partido ante el Chelsea, su papel cambió radicalmente. A los pocos días fue titular en la victoria de los colchoneros ante el Betis (0-1) y cuajó una buena actuación, empleándose tanto en defensa como en ataque -terminó el partido como extremo-.

Vrsaljko: el Atlético de Madrid no lo regalará al Nápoles en verano

Tras el no del Atleti, el Nápoles deberá esperar para ocupar el enorme hueco dejado por Ghoulam, lesionado de gravedad hasta final de curso. Vrsaljko seguirá vistiendo la camiseta rojiblanca, pero el equipo en el que jugará en la 2018/2019 es todavía una incógnita. En caso de que abandone el Wanda Metropolitano, los rojiblancos tienen clara una premisa: no regalar a un jugador por el que se apostó fuerte en 2016 abonando 16 millones de euros al Sassuolo.