JUANMA PÉREZ-NOYA | Florentino Pérez acompañó a Cristiano a París a recoger su quinto Balón de Oro. Allí, también desde lo alto de la Torre Eiffel, afirmó que Ronaldo “es el mejor jugador del mundo”. “Es el mejor y el más completo que he visto desde Di Stéfano. Alfredo y él son los dos mejores de la historia“, aseguró. Para el dirigente, CR7 lidera un equipo de época, el sucesor del conjunto comandado por el que fue Presidente de Honor del Real Madrid.

Di Stéfano y Cristiano, los dos mejores que vio Florentino

Con traje de gala y en un perfecto francés, Florentino volvió a demostrar su don de gentes. En su juventud, supo formarse y emprender en Francia, lo que le permitió dominar el idioma del país vecino. Allí, en la capital gala, ejerció de ‘padrino’ de Cristiano.

“Estoy muy contento de estar aquí esta noche con tantos jugadores que han pasado por el Real Madrid y en un día tan importante para el club y para todos los madridistas. Este quinto Balón de Oro es un honor y un reconocimiento para el mejor jugador del mundo, que es Cristiano Ronaldo. También, para los valores que representan él y el Real Madrid: el respeto, el trabajo el equipo y la solidaridad”, dijo.

Florentino: “Hay una bonita historia de amor entre los Balones de Oro y el Real Madrid”

El presidente blanco no dudó y, cuando le pidieron que definiese como futbolista a Ronaldo, no escatimó en elogios. “Para mí, es el jugador más completo que he visto desde Di Stéfano. Es el sucesor de Don Alfredo. Cristiano encabeza una época en el Real Madrid que ha sucedido a la gloriosa de Di Stéfano”, agregó.



Por último, Florentino explicó que el Real Madrid y Ronaldo están unidos por un infinito espíritu de superación. “Todo el mundo nos conoce. Hemos nacido con la obligación de ganar. Por ello, tenemos muchos Balones de Oro. Por ello, tenemos tantas Champions. Hay una bonita historia de amor entre el Real Madrid y los Balones de Oro y también, entre el Madrid y la Copa de Europa. Está en el corazón de todos los madridistas”, concluyó.